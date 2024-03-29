Дворник Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения26.09.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1900
Отец: Дворник Федор Власьевич
Мать: Дворник Марфа Ивановна
Бракосочетание
04.11.1920
Рождение ребёнка
09.11.1921
Мать ребёнка: Дворник (Сипливец) Марина Онуфриевна
Рождение ребёнка
?.01.1924
Мать ребёнка: Дворник (Сипливец) Марина Онуфриевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дворник Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Дворник (Сипливец) Марина Онуфриевна
Смерть
Неизвестно