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Дворник Иван Федорович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

26.09.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1900

Отец: Дворник Федор Власьевич

Мать: Дворник Марфа Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
04.11.1920

Жена: Дворник (Сипливец) Марина Онуфриевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.11.1921

Сын: Дворник Иван Иванович

Мать ребёнка: Дворник (Сипливец) Марина Онуфриевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
?.01.1924

Сын: Дворник Федор Иванович

Мать ребёнка: Дворник (Сипливец) Марина Онуфриевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дворник Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Дворник (Сипливец) Марина Онуфриевна

Смерть
Неизвестно

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