Колосов Яков Иванович
Место рожденияд. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
До 1848
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Колосова Меланья Игнатьевна
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно