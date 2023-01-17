Толкачева Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Толкачева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Толкачев Иван Демьянович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Толкачева Мария-старшая Ивановна
Отец ребёнка: Толкачев Иван Демьянович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Толкачева Мария-младшая Ивановна
Отец ребёнка: Толкачев Иван Демьянович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Толкачев Иван Демьянович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Толкачева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Толкачев Иван Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно