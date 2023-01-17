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Толкачева Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Толкачева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Толкачев Иван Демьянович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Толкачева Мария-старшая Ивановна

Отец ребёнка: Толкачев Иван Демьянович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Толкачева Мария-младшая Ивановна

Отец ребёнка: Толкачев Иван Демьянович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Толкачев Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Толкачев Иван Демьянович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Толкачева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Толкачев Иван Демьянович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Иван Демьянович

Смерть
Неизвестно
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