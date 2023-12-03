Волков Олег Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1974
Отец: Волков Михаил Федорович
Мать: Волкова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
21.07.1997
Мать ребёнка: Волкова Елена
Рождение ребёнка
21.12.1998
Дочь: Тарасова Арина Олеговна
Мать ребёнка: Волкова Елена
Рождение ребёнка
13.05.2001
Дочь: Волкова Вера Олеговна
Мать ребёнка: Волкова Елена
Рождение ребёнка
01.09.2004
Дочь: Волкова Софья Олеговна
Мать ребёнка: Волкова Елена
Рождение ребёнка
08.09.2009
Дочь: Волкова Дарья Олеговна
Мать ребёнка: Волкова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Елена