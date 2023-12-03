Волкова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1997

Сын: Волков Евгений Олегович

Отец ребёнка: Волков Олег Михайлович

Рождение ребёнка
21.12.1998

Дочь: Тарасова Арина Олеговна

Отец ребёнка: Волков Олег Михайлович

Рождение ребёнка
13.05.2001

Дочь: Волкова Вера Олеговна

Отец ребёнка: Волков Олег Михайлович

Рождение ребёнка
01.09.2004

Дочь: Волкова Софья Олеговна

Отец ребёнка: Волков Олег Михайлович

Рождение ребёнка
08.09.2009

Дочь: Волкова Дарья Олеговна

Отец ребёнка: Волков Олег Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Олег Михайлович

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