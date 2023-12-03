Волкова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1997
Отец ребёнка: Волков Олег Михайлович
Рождение ребёнка
21.12.1998
Дочь: Тарасова Арина Олеговна
Отец ребёнка: Волков Олег Михайлович
Рождение ребёнка
13.05.2001
Дочь: Волкова Вера Олеговна
Отец ребёнка: Волков Олег Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.2004
Дочь: Волкова Софья Олеговна
Отец ребёнка: Волков Олег Михайлович
Рождение ребёнка
08.09.2009
Дочь: Волкова Дарья Олеговна
Отец ребёнка: Волков Олег Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно