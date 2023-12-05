Фещенко (Ведягина) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1962
Дочь: Фещенко Светлана Андреевна
Отец ребёнка: Фещенко Андрей Павлович
Рождение ребёнка
10.04.?
Отец ребёнка: Фещенко Андрей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно