Фещенко (Ведягина) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко (Ведягина) Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1927 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1962

Дочь: Фещенко Светлана Андреевна

Отец ребёнка: Фещенко Андрей Павлович

Рождение ребёнка
10.04.?

Сын: Фещенко Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Фещенко Андрей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фещенко Андрей Павлович

Смерть
Неизвестно
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