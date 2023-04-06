Крысинъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крысинъ Федоръ

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Крысинъ Максимъ

Мать: Крысина Анна Матвеева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Крысинъ Осипъ

Мать ребёнка: Крысина Агрофена Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Крысинъ Никонъ

Мать ребёнка: Крысина Агрофена Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Крысинъ Кириллъ

Мать ребёнка: Крысина Агрофена Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Крысинъ Назаръ

Мать ребёнка: Крысина Агрофена Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Крысина Агрофена Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Крысина Агрофена Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крысина Агрофена Иванова

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