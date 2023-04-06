Крысинъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Крысинъ Максимъ
Мать: Крысина Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1766
Сын: Крысинъ Осипъ
Мать ребёнка: Крысина Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Крысинъ Никонъ
Мать ребёнка: Крысина Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Крысинъ Кириллъ
Мать ребёнка: Крысина Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Крысинъ Назаръ
Мать ребёнка: Крысина Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Крысина Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Крысина Агрофена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крысина Агрофена Иванова