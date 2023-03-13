Крысина Агрофена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрысина Агрофена Иванова

Крысина Агрофена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Крысинъ Осипъ

Отец ребёнка: Крысинъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Крысинъ Никонъ

Отец ребёнка: Крысинъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Крысинъ Кириллъ

Отец ребёнка: Крысинъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Крысинъ Назаръ

Отец ребёнка: Крысинъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Крысинъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Крысинъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крысинъ Федоръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close