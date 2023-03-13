Крысина Агрофена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Крысинъ Осипъ
Отец ребёнка: Крысинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Крысинъ Никонъ
Отец ребёнка: Крысинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Крысинъ Кириллъ
Отец ребёнка: Крысинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Крысинъ Назаръ
Отец ребёнка: Крысинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Крысинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Крысинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крысинъ Федоръ