Вагатов Яков
Место рождения
Дата рождения28.09.1961
Дата смерти22.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1961
Отец: Вагатов Кузьма
Мать: Вагатова Варвара
Рождение ребёнка
09.09.1989
Сын: Вагатов Сергей
Мать ребёнка: Вагатова Елена
Рождение ребёнка
09.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вагатова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вагатова Елена
Смерть
22.06.2020
Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно