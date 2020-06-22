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Вагатов Яков

Место рождения

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

28.09.1961

Дата смерти

22.06.2020

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Около 1916 г.р.

Жена

1965 г.р.

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1961

Отец: Вагатов Кузьма

Мать: Вагатова Варвара

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
09.09.1989

Сын: Вагатов Сергей

Мать ребёнка: Вагатова Елена

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
09.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагатова Елена

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагатова Елена

Смерть
22.06.2020
Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно
Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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