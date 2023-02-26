Морозова Феодосия (Федора) Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Феодосия (Федора) Моисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
03.11.1891

Сын: Морозов Михаил Косьмин

Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1893

Дочь: Александра Косьмина

Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1895

Дочь: Марфа Косьмина

Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1897

Сын: Морозов Николай Косьмин

Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1899

Сын: Морозов Иоанн Косьмин

Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1901

Сын: Морозов Александр Косьмин

Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1903

Дочь: Анна Косьмина

Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1906

Дочь: Дарья (Косьмина)

Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1908

Дочь: Улита Косьмина

Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.07.1910

Дочь: Надежда Кузьмина

Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1913

Дочь: Мария Косьмина

Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1916

Дочь: Евдокия Кузьмина

Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев

Смерть
Неизвестно
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