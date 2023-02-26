Морозова Феодосия (Федора) Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев
Дочь: Александра Косьмина
Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев
Дочь: Марфа Косьмина
Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев
Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев
Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев
Сын: Морозов Александр Косьмин
Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев
Дочь: Анна Косьмина
Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев
Дочь: Дарья (Косьмина)
Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев
Дочь: Улита Косьмина
Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев
Дочь: Надежда Кузьмина
Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев
Дочь: Мария Косьмина
Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев
Дочь: Евдокия Кузьмина
Отец ребёнка: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев