Овчарова (Исакова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчарова (Исакова) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчаров Андрей Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаров Андрей Васильевич

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