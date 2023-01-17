Овчарова (Исакова) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчаров Андрей Васильевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно