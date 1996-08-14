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Фоменко Павел Дмитриевич
Фоменко Павел Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.08.1996
Пол
Мужской
Отец
Фоменко Дмитрий
1968 г.р.
Мать
Кокуркина Ирина Михайловна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1996
Отец:
Фоменко Дмитрий
Мать:
Кокуркина Ирина Михайловна
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