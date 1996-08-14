Фоменко Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1996

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1996

Отец: Фоменко Дмитрий

Мать: Кокуркина Ирина Михайловна

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