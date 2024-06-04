Чиркова Анна Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова Анна Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Алексей Дементьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Чирков Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Чирков Алексей Дементьев

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: (Чиркова) Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Чирков Алексей Дементьев

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: (Чиркова) Мавра Алексеева

Отец ребёнка: Чирков Алексей Дементьев

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Чирков Илья Алексеев

Отец ребёнка: Чирков Алексей Дементьев

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790

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