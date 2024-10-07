Доильницына (Проурзина) Марфа Филипповна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1868 ст.
Фонд № 29. Оп.25. Д. 58, Л.1035.
Рождение ребёнка
1874
Сын: Доильницын Дмитрий Семёнович
Отец ребёнка: Доильницын Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Доильницына) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Доильницын Семён Васильевич
Смерть
Неизвестно