Доильницына (Проурзина) Марфа Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доильницына (Проурзина) Марфа Филипповна

Место рождения

Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
31.01.1868 ст.

Муж: Доильницын Семён Васильевич

Фонд № 29. Оп.25. Д. 58, Л.1035.
Рождение ребёнка
1874

Сын: Доильницын Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: Доильницын Семён Васильевич

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Доильницына) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Доильницын Семён Васильевич

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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