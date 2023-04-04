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(Шуберт) Шарлотта

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Шуберт Федор

Мать: Луиза-Фредерика

Смерть
Неизвестно
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