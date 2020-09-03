Кузьмина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1972
Дата смерти03.09.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.2002
Сын: Кузьмин Кирилл
Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
17.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Николаевич
Смерть
03.09.2020