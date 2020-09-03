Кузьмина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1972

Дата смерти

03.09.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
22.11.2002

Сын: Кузьмин Кирилл

Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
17.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Николаевич

Смерть
03.09.2020

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