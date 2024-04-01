Портнягина Варвара Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПортнягина Варвара Петрова

Портнягина Варвара Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1794

Муж: Портнягин Евдоким Васильев

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Портнягин Алексей Евдокимов

Отец ребёнка: Портнягин Евдоким Васильев

Рождение ребёнка
03.03.1798

Дочь: Копейкина (Портнягина) Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Портнягин Евдоким Васильев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.