Портнягина Варвара Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1794
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Портнягин Алексей Евдокимов
Отец ребёнка: Портнягин Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
03.03.1798
Дочь: Копейкина (Портнягина) Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Портнягин Евдоким Васильев
Смерть
Неизвестно