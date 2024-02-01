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Емельянов Владимир Андреевич
Емельянов Владимир Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.10.1990
Пол
Мужской
Отец
Емельянов Андрей Владимирович
1968 г.р.
Мать
Емельянова (Зубкова) Надежда Иосифовна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1990
Отец:
Емельянов Андрей Владимирович
Мать:
Емельянова Надежда Иосифовна
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