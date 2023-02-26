Васильева (Фёдорова) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1910
Дата смерти09.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1945
Дочь: Стебенькова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Алексеевич
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
09.05.1982
Грозный