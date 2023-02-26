Васильева (Фёдорова) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Фёдорова) Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1910

Дата смерти

09.05.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1945

Дочь: Стебенькова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей Алексеевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
09.05.1982
Грозный
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