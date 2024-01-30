Marmei (Treksler) Matilde Elisabeth
Место рожденияKarinu
Дата рождения03.04.1885
Дата смерти04.05.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1885
Отец: Treksler Hans
Мать: Treksler (Pranti) Tiiu
Бракосочетание
26.05.1903
Муж: Marmei Hans
Рождение ребёнка
18.10.1903
Сын: Marmei Ernst
Отец ребёнка: Marmei Hans
Рождение ребёнка
13.04.1905
Сын: Marmei Heinrich
Отец ребёнка: Marmei Hans
Рождение ребёнка
15.01.1907
Дочь: (Marmei) Wilhelmine
Отец ребёнка: Marmei Hans
Рождение ребёнка
07.02.1908
Дочь: (Marmei) Leida Marie
Отец ребёнка: Marmei Hans
Рождение ребёнка
06.07.1912
Дочь: Vähkjas (Marmei) Helmi Anette
Отец ребёнка: Marmei Hans
Рождение ребёнка
30.09.1918
Дочь: Marmei (Marmei) Asta-Alice
Отец ребёнка: Marmei Hans
Смерть
04.05.1965
Похороны
Неизвестно