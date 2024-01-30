Marmei (Treksler) Matilde Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Marmei (Treksler) Matilde Elisabeth

Место рождения

Karinu

Дата рождения

03.04.1885

Дата смерти

04.05.1965

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

1857 г.р.

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1885

Отец: Treksler Hans

Мать: Treksler (Pranti) Tiiu

Бракосочетание
26.05.1903

Муж: Marmei Hans

Рождение ребёнка
18.10.1903

Сын: Marmei Ernst

Отец ребёнка: Marmei Hans

Рождение ребёнка
13.04.1905

Сын: Marmei Heinrich

Отец ребёнка: Marmei Hans

Рождение ребёнка
15.01.1907

Дочь: (Marmei) Wilhelmine

Отец ребёнка: Marmei Hans

Рождение ребёнка
07.02.1908

Дочь: (Marmei) Leida Marie

Отец ребёнка: Marmei Hans

Рождение ребёнка
06.07.1912

Дочь: Vähkjas (Marmei) Helmi Anette

Отец ребёнка: Marmei Hans

Рождение ребёнка
30.09.1918

Дочь: Marmei (Marmei) Asta-Alice

Отец ребёнка: Marmei Hans

Смерть
04.05.1965
Похороны
Неизвестно

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