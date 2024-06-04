Хлынцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынцев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлынцев Каллистрат Иванов?

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Хлынцев Яков Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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