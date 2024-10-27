Цветкова (Бурова) Наталия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦветкова (Бурова) Наталия Петровна

Цветкова (Бурова) Наталия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844 или 1847

Дата смерти

01.08.1869

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 или 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1864

Муж: Цветков Андрей Авксентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.01.1866

Сын: Цветников Василий Андреевич

Отец ребёнка: Цветков Андрей Авксентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.07.1868

Дочь: Материкина (Цветкова) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Цветков Андрей Авксентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
01.08.1869
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.