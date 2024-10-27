Цветкова (Бурова) Наталия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844 или 1847
Дата смерти01.08.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 или 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1864
Рождение ребёнка
03.01.1866
Сын: Цветников Василий Андреевич
Отец ребёнка: Цветков Андрей Авксентьевич
Рождение ребёнка
08.07.1868
Дочь: Материкина (Цветкова) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Цветков Андрей Авксентьевич
Смерть
01.08.1869