Кулик (Сорока) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулик (Сорока) Наталья Михайловна

Кулик (Сорока) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1809

Муж: Кулик (Куличенко) Терентий Семенович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9S3-Q?i=23&cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HL-J?i=136&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Около 1811
Завадовка, Черкаська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.