Кулик (Сорока) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1809
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9S3-Q?i=23&cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HL-J?i=136&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Около 1811