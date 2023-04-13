Кидалова Харитина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кидалова Харитина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

13.03.1921

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1873

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Кидалов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
29.07.1875

Сын: Кидалов Никанор Федорович

Отец ребёнка: Кидалов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
31.12.1877

Дочь: Мелания Федоровна

Отец ребёнка: Кидалов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
15.12.1879

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Кидалов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
10.07.1882

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Кидалов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
14.07.1884

Дочь: Марина Федоровна

Отец ребёнка: Кидалов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
12.10.1886

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Кидалов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1897

Сын: Кидалов Иван Федорович

Отец ребёнка: Кидалов Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кидалов Федор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.03.1921
Причина смерти: инсульт
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