Кидалова Харитина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смерти13.03.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1873
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Кидалов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
29.07.1875
Сын: Кидалов Никанор Федорович
Отец ребёнка: Кидалов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
31.12.1877
Дочь: Мелания Федоровна
Отец ребёнка: Кидалов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
15.12.1879
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Кидалов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
10.07.1882
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Кидалов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
14.07.1884
Дочь: Марина Федоровна
Отец ребёнка: Кидалов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1886
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Кидалов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1897
Отец ребёнка: Кидалов Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.03.1921
Причина смерти: инсульт