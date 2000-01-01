Подольный Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подольный Роман

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Место рождения

Москва

Дата рождения

1967

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: Подольный Роман

Мать: ?

Москва
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