Ярошок Тарас Козьмич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиДо 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Ярошок Козьма Григорьевич
Мать: Ярошок Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ярошок Кондратий Тарасович
Мать ребёнка: Ярошок Елизавета Демьяновна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Омельченко (Ярошок) Наталья Тарасовна
Мать ребёнка: Ярошок Елизавета Демьяновна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ярошок Ульяна Тарасовна
Мать ребёнка: Ярошок Елизавета Демьяновна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ярошок Прокофий Тарасович
Мать ребёнка: Ярошок Елизавета Демьяновна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Ярошок Елизавета Демьяновна
Смерть
До 1830