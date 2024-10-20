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Ярошок Тарас Козьмич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1785

Дата смерти

До 1830

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Ярошок Козьма Григорьевич

Мать: Ярошок Мария Степановна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярошок Елизавета Демьяновна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Ярошок Кондратий Тарасович

Мать ребёнка: Ярошок Елизавета Демьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Омельченко (Ярошок) Наталья Тарасовна

Мать ребёнка: Ярошок Елизавета Демьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ярошок Ульяна Тарасовна

Мать ребёнка: Ярошок Елизавета Демьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Ярошок Прокофий Тарасович

Мать ребёнка: Ярошок Елизавета Демьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ярошок Самуил Тарасович

Мать ребёнка: Ярошок Елизавета Демьяновна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
До 1830

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