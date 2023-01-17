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Евсей Логинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Логин Клеменов

Мать: Мавра Алистратова?

Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван Евсеев

Мать ребёнка: Агафья Яковлева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Евстигней Евсеев

Мать ребёнка: Дарья Яковлева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Евсеев

Мать ребёнка: Дарья Яковлева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ефим Евсеев

Мать ребёнка: Дарья Яковлева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Татьяна Евсеева

Мать ребёнка: Дарья Яковлева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Яковлева

Смерть
1801
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