Евсей Логинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Логин Клеменов
Мать: Мавра Алистратова?
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван Евсеев
Мать ребёнка: Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Евстигней Евсеев
Мать ребёнка: Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Евсеев
Мать ребёнка: Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ефим Евсеев
Мать ребёнка: Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Татьяна Евсеева
Мать ребёнка: Дарья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Яковлева
Смерть
1801