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(Сысоева) Татьяна Ивановна
(Сысоева) Татьяна Ивановна
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Древо
Место рождения
Россия
Дата рождения
Около 1915
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сысоев Иван
Около 1885 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец:
Сысоев Иван
Мать:
?
Россия
Смерть
Неизвестно
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