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(Сысоева) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Сысоев Иван

Мать: ?

Россия
Смерть
Неизвестно
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