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Анна Стефанова

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Место рождения

д.Холопово Перемышльского уезда

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: ?

Мать: ?

д.Холопово Перемышльского уезда
Бракосочетание
06.02.1849

Муж: Матвей Григорьев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1865

Сын: Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Григорьев

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1866

Дочь: Бурехина Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Григорьев

Смерть
Неизвестно
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