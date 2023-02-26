Анна Стефанова
Место рожденияд.Холопово Перемышльского уезда
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1849
Муж: Матвей Григорьев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1865
Сын: Григорий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Григорьев
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1866
Дочь: Бурехина Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Григорьев
Смерть
Неизвестно