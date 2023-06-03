Lasn ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Lasn Agu
Мать: Lasn (Seimann) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Siimsalu Toomas
Мать ребёнка: Käär (Siimsalu) Silja
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Lasn Veljo
Мать ребёнка: Käär (Siimsalu) Silja
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Käär (Siimsalu) Silja
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Lasn (Usin) ?