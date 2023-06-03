Lasn ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lasn ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Lasn Agu

Мать: Lasn (Seimann) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Siimsalu Toomas

Мать ребёнка: Käär (Siimsalu) Silja

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Lasn Veljo

Мать ребёнка: Käär (Siimsalu) Silja

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Käär (Siimsalu) Silja

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Lasn (Usin) ?

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