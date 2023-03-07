Мухачева Матрена Липатова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1786 ст.
Отец ребёнка: Мухачев Анисим Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Мухачев Оксен
Отец ребёнка: Мухачев Анисим Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Феодосия Анисимова
Отец ребёнка: Мухачев Анисим Григорьев
Рождение ребёнка
16.07.1797 ст.
Сын: Мухачев Диомид (Дометий Дементий) Анисимов
Отец ребёнка: Мухачев Анисим Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Мухачев Терентий Анисимов
Отец ребёнка: Мухачев Анисим Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816