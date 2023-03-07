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Мухачева Матрена Липатова

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Место рождения

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1786 ст.

Сын: Мухачев Семен Анисимов

Отец ребёнка: Мухачев Анисим Григорьев

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Мухачев Оксен

Отец ребёнка: Мухачев Анисим Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Феодосия Анисимова

Отец ребёнка: Мухачев Анисим Григорьев

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1797 ст.

Сын: Мухачев Диомид (Дометий Дементий) Анисимов

Отец ребёнка: Мухачев Анисим Григорьев

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Мухачев Терентий Анисимов

Отец ребёнка: Мухачев Анисим Григорьев

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухачев Анисим Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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