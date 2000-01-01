Бурундуков Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурундуков Тимофей

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Место рождения

дворцовое село Быково

Дата рождения

1590

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1590 г.р.

Дети

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590

Отец: не указан

Мать: не указана

дворцовое село Быково
Рождение ребёнка
1620

Сын: Бурундуков Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Бурундукова Марфа

дворцовое село Быково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурундукова Марфа

Смерть
Неизвестно
дворцовое село Быково
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