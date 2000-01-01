Бурундуков Тимофей
Место рождениядворцовое село Быково
Дата рождения1590
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590
Отец: не указан
Мать: не указана
дворцовое село Быково
Рождение ребёнка
1620
Сын: Бурундуков Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Бурундукова Марфа
дворцовое село Быково
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурундукова Марфа
Смерть
Неизвестно
дворцовое село Быково