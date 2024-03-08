Пантюхин Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантюхин Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантюхин Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Пантюхина (Чекмарёва) Алевтина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантюхина Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Пантюхина (Чекмарёва) Алевтина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантюхина (Чекмарёва) Алевтина Дмитриевна

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