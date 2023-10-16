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Дрюкина Евгения Алексеевна

Место рождения

Тобольская губерния, Аргаульская волость, д. Пригожино

Дата рождения

?.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольская губерния, Аргаульская волость, д. Пригожино
Рождение ребёнка
07.03.1910

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Киселев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
08.09.1911

Дочь: Киселева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Киселев Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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