Дрюкина Евгения Алексеевна
Место рожденияТобольская губерния, Аргаульская волость, д. Пригожино
Дата рождения?.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1885
Тобольская губерния, Аргаульская волость, д. Пригожино
Рождение ребёнка
07.03.1910
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Киселев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
08.09.1911
Дочь: Киселева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Киселев Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно