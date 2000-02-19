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Собчак Анатолий Александрович

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

10.08.1937

Дата смерти

19.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1937

Отец: Собчак Александр Антонович

Мать: Собчак (Литвинова) Надежда Андреевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
С 1937
Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
С 1956
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1959

Жена: Собчак (Гандзюк) Нонна Степановна

Место жительства
По 1962
Место жительства
С 1962
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1965

Дочь: (Собчак) Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Собчак (Гандзюк) Нонна Степановна

Бракосочетание
1980

Жена: Собчак (Нарусова) Людмила Борисовна

Рождение ребёнка
05.11.1981

Дочь: (Собчак) Ксения Анатольевна

Мать ребёнка: Собчак (Нарусова) Людмила Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1997 по 1999
Смерть
19.02.2000
Светлогорск, Светлогорский, Калининградская область

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