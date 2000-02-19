Собчак Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения10.08.1937
Дата смерти19.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1937
Место жительства
С 1937
Место жительства
С 1956
Бракосочетание
1959
Место жительства
По 1962
Место жительства
С 1962
Рождение ребёнка
1965
Дочь: (Собчак) Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Собчак (Гандзюк) Нонна Степановна
Бракосочетание
1980
Рождение ребёнка
05.11.1981
Дочь: (Собчак) Ксения Анатольевна
Мать ребёнка: Собчак (Нарусова) Людмила Борисовна
Место жительства
С 1997 по 1999
Смерть
19.02.2000
Светлогорск, Светлогорский, Калининградская область