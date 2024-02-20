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Лутошкин Николай Михайлович

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Место рождения

Кыштовка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.11.1904

Дата смерти

23.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1904

Отец: Лутошкин Михаил Петрович

Мать: Лутошкина Устиния Андреевна

Кыштовка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область
Призыв на военную службу
22.09.1941
Кыштовка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область
Место призыва: Кыштовский РВК, Новосибирская обл., Кыштовский р-н Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 993 стрелковый полк 263 стрелковой дивизии Погиб на войне Место захоронения: Украинская ... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1941

Дочь: Ковецкая (Лутошкина) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Лутошкина (Мамантова) Агафья Сергеевна

Кыштовка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область
Отец видел ее лишь один раз, когда ей было не больше недели. Затем ушел на войну, где погиб.
Смерть
23.08.1943
Погиб во время ВОВ

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