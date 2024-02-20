Лутошкин Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.11.1904
Дата смерти23.08.1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1904
Призыв на военную службу
22.09.1941
Место призыва: Кыштовский РВК, Новосибирская обл., Кыштовский р-н Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 993 стрелковый полк 263 стрелковой дивизии Погиб на войне Место захоронения: Украинская ... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1941
Дочь: Ковецкая (Лутошкина) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Лутошкина (Мамантова) Агафья Сергеевна
Отец видел ее лишь один раз, когда ей было не больше недели. Затем ушел на войну, где погиб.
Смерть
23.08.1943
Погиб во время ВОВ