Шулева Нина Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулева Нина Ефремовна

Шулева Нина Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулев Леонид Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулев Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулев Александр Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулев Николай Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close