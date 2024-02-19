Шулева Нина Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулев Леонид Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулев Александр Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулев Николай Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности