Перхурова (Лютавина) Параскева Вуколовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
св. Степан Тетерин
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Перхурова) Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Перхуров Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Перхурова) Харитония Ивановна
Отец ребёнка: Перхуров Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Перхурова) Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Перхуров Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно