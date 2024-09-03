Перхурова (Лютавина) Параскева Вуколовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перхурова (Лютавина) Параскева Вуколовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перхуров Иван Фёдорович

св. Степан Тетерин
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Перхурова) Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Перхуров Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Перхурова) Харитония Ивановна

Отец ребёнка: Перхуров Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Перхурова) Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Перхуров Иван Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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