Максимович Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1925
Дата смерти29.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1925
Рождение ребёнка
09.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимович Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимович Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.06.2003