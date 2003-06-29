Максимович Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимович Леонид Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1925

Дата смерти

29.06.2003

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1925

Отец: Максимович Николай Александрович

Мать: Максимович Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
09.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимович Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимович Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимович Екатерина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.06.2003
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