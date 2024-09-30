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Виролайнен Петр Иванович

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1886

Отец: Виролайнен Иван Абрамович

Мать: Виролайнен (Коухиа) Мария Генриховна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1911

Жена: Виролайнен (Скиппари) Софья Андреевна

Рождение ребёнка
13.01.1912

Сын: Виролайнен Иван Петрович

Мать ребёнка: Виролайнен (Скиппари) Софья Андреевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.08.1913

Дочь: (Виролайнен) Мария Петровна

Мать ребёнка: Виролайнен (Скиппари) Софья Андреевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.03.1918

Дочь: (Виролайнен) Эмилия Петровна

Мать ребёнка: Виролайнен (Скиппари) Софья Андреевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.05.1920

Дочь: (Виролайнен) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Виролайнен (Скиппари) Софья Андреевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
17.06.1921

Жена: Виролайнен (Виролайнен) Ева Абрамовна

Рождение ребёнка
13.07.1922

Дочь: (Виролайнен) Эмилия Петровна

Мать ребёнка: Виролайнен (Виролайнен) Ева Абрамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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