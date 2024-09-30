Виролайнен Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения01.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1886
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
13.01.1912
Мать ребёнка: Виролайнен (Скиппари) Софья Андреевна
Рождение ребёнка
14.08.1913
Дочь: (Виролайнен) Мария Петровна
Мать ребёнка: Виролайнен (Скиппари) Софья Андреевна
Рождение ребёнка
18.03.1918
Дочь: (Виролайнен) Эмилия Петровна
Мать ребёнка: Виролайнен (Скиппари) Софья Андреевна
Рождение ребёнка
04.05.1920
Дочь: (Виролайнен) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Виролайнен (Скиппари) Софья Андреевна
Бракосочетание
17.06.1921
Рождение ребёнка
13.07.1922
Дочь: (Виролайнен) Эмилия Петровна
Мать ребёнка: Виролайнен (Виролайнен) Ева Абрамовна
Смерть
Неизвестно