Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Смерть
Неизвестно