Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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