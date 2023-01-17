Фёдорова (Левашова) Лидия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1886 ст.
Дата смертиПосле 1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Серикова Наталья Рафаиловна
Отец ребёнка: Фёдоров Рафаил Александрович
Рождение ребёнка
15.04.1915
Дочь: Жданова Галина Рафаиловна
Отец ребёнка: Фёдоров Рафаил Александрович
Рождение ребёнка
04.11.1922
Дочь: Афанасьева Елизавета Рафаиловна
Отец ребёнка: Фёдоров Рафаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1922
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область