Сударикова Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1903 ст.
поручитель: Алексей Иванович Судариков
Рождение ребёнка
04.09.1907 ст.
Отец ребёнка: Судариков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Судариков Дмитрий Mатвеевич
Отец ребёнка: Судариков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
?.04.1910 ст.
Дочь: Сударикова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Судариков Матвей Иванович
Восприемники:
Смерть
Неизвестно