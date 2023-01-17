Сударикова Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСударикова Варвара Васильевна

Сударикова Варвара Васильевна

avatar

Место рождения

Вёшки, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Вёшки, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
05.11.1903 ст.

Муж: Судариков Матвей Иванович

поручитель: Алексей Иванович Судариков
Рождение ребёнка
04.09.1907 ст.

Сын: Судариков Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Судариков Матвей Иванович

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Судариков Дмитрий Mатвеевич

Отец ребёнка: Судариков Матвей Иванович

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
?.04.1910 ст.

Дочь: Сударикова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Судариков Матвей Иванович

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Восприемники:
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close