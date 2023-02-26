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Матрона (Мария) Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

13.04.1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1790 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1809

Дочь: Ефимия Калинникова

Отец ребёнка: Калинник (Тихонов)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817

Сын: Емельян Калинников

Отец ребёнка: Калинник (Тихонов)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1819

Сын: Иван Калинников

Отец ребёнка: Калинник (Тихонов)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1821

Дочь: Васса Калинникова

Отец ребёнка: Калинник (Тихонов)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинник (Тихонов)

Смерть
13.04.1822
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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