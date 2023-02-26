Матрона (Мария) Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти13.04.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1809
Дочь: Ефимия Калинникова
Отец ребёнка: Калинник (Тихонов)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Емельян Калинников
Отец ребёнка: Калинник (Тихонов)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1819
Сын: Иван Калинников
Отец ребёнка: Калинник (Тихонов)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1821
Дочь: Васса Калинникова
Отец ребёнка: Калинник (Тихонов)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинник (Тихонов)
Смерть
13.04.1822
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.