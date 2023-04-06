Гладышев Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышев Андрей Петрович

Гладышев Андрей Петрович

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

02.12.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1836

Отец: Гладышев Петр Акимович

Мать: Гладышева Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Гладышев Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
01.11.1858

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
10.07.1860

Сын: Гладышев Антон Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
21.08.1863

Сын: Гладышев Петр Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
20.04.1866

Сын: Гладышев Федор Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
01.09.1868

Сын: Гладышев Семен Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Гладышев Никита Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Харитина Андреевна

Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Гладышев Захар Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Гладышев Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Ксения Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close