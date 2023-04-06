Гладышев Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения02.12.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1836
Отец: Гладышев Петр Акимович
Мать: Гладышева Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гладышев Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
01.11.1858
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
10.07.1860
Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
21.08.1863
Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
20.04.1866
Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
01.09.1868
Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Гладышев Никита Андреевич
Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Харитина Андреевна
Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Гладышев Гавриил Андреевич
Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно