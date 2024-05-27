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(Первушина) Анна Самойлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Кирилл Тимофеев

Рождение ребёнка
1771

Сын: Первушин Дмитрий Кириллов

Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев

Рождение ребёнка
1774

Сын: Первушин Илья Кириллов

Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Первушина) Анастасия Кириллова

Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Первушин Флор (Фрол) Кириллов

Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Первушина) Анастасия Кириллова

Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Первушина) Акилина Кириллова

Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Первушина) Агрипина Кириллова

Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев

Рождение ребёнка
1787

Сын: Первушин Сергей Кириллов

Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Первушина) Ирина Кириллова

Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Первушина) Ирина Мл. Кириллова

Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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