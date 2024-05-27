(Первушина) Анна Самойлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Сын: Первушин Дмитрий Кириллов
Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Первушина) Анастасия Кириллова
Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев
Рождение ребёнка
1779
Сын: Первушин Флор (Фрол) Кириллов
Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Первушина) Анастасия Кириллова
Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Первушина) Акилина Кириллова
Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Первушина) Агрипина Кириллова
Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Первушина) Ирина Кириллова
Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Первушина) Ирина Мл. Кириллова
Отец ребёнка: Первушин Кирилл Тимофеев
Смерть
Неизвестно