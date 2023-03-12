Туманская (Рославец) Екатерина Алексендровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманская (Рославец) Екатерина Алексендровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Туманский Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Туманский Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Туманский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Туманский Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Туманский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Туманский Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Туманский Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Туманский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Туманский Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Туманский Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Туманский Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туманский Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно
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