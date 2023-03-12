Туманская (Рославец) Екатерина Алексендровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Туманский Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Туманский Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Туманский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Туманский Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Туманский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Туманский Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Туманский Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Туманский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Туманский Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Туманский Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Туманский Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно