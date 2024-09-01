Иванова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Елена Васильевна

Место рождения

Яшевка

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1847 ст.

Муж: Потапов-Алексеев-Иванов (Иванов) Анисим Дмитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1849 ст.

Сын: Иванов-Потапов-Алексеев-Иванов (Дмитриев) Прокопий Анисимович

Отец ребёнка: Потапов-Алексеев-Иванов (Иванов) Анисим Дмитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Иванова (Титова) Мария Гурьевна

Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев Гурий Титович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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