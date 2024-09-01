Иванова Елена Васильевна
Место рожденияЯшевка
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1847 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1849 ст.
Сын: Иванов-Потапов-Алексеев-Иванов (Дмитриев) Прокопий Анисимович
Отец ребёнка: Потапов-Алексеев-Иванов (Иванов) Анисим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Иванова (Титова) Мария Гурьевна
Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев Гурий Титович
Смерть
Неизвестно