Исмангул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмангул

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Юлдаш

Мать: Сагида

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мухаметкарим

Мать ребёнка: Бикзян

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Хуснинавал

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Биби

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Мухаметзян

Мать ребёнка: Бикзян

Рождение ребёнка
1834

Сын: Мухаметгарый

Мать ребёнка: Рахима

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Бибигалия

Мать ребёнка: Хазина

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Бибифайза

Мать ребёнка: Хазина

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Гавзар

Мать ребёнка: Хазина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хазина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикзян

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахима

Смерть
Неизвестно
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