Исмангул
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мухаметкарим
Мать ребёнка: Бикзян
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Хуснинавал
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Биби
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Мухаметзян
Мать ребёнка: Бикзян
Рождение ребёнка
1834
Сын: Мухаметгарый
Мать ребёнка: Рахима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хазина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бикзян
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахима
Смерть
Неизвестно