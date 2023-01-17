Кузнецова (Ирлина) Нина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Ирлина) Нина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ирлина Мария Степановна

Рождение ребёнка
18.04.1968

Дочь: Парахонская Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Григорий

Смерть
Неизвестно
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