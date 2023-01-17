Кузнецова (Ирлина) Нина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ирлина Мария Степановна
Рождение ребёнка
18.04.1968
Дочь: Парахонская Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Григорий
Смерть
Неизвестно